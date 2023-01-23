Алип: «Главная цель — ещё одно чемпионство с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал, какую цель ставит перед собой в 2023 году.

«Самая первая и главная — хочу выиграть еще одно чемпионство с «Зенитом». И еще Кубок России, потому что было обидно вылететь из него в прошлом сезоне», — цитирует Алипа официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Футболист добавил, что у него есть сильное желание победить во всех турнирах вместе с командой.

В нынешнем сезоне 23-летний защитник принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых получил две желтые карточки.

После 17 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 42 очка.