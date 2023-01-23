Адвокат: «Прекрасно провёл время в России, я очень доволен, что меня считают лучшим»

Экс-наставник «Зенита» и сборной России Дик Адвокат отреагировал на слова экспертов, которые называют его лучшим иностранным тренером в российской истории.

«Я очень доволен, что меня считают лучшим иностранным тренером в российском футболе! Большое спасибо! Прекрасно провел время в России, работая сначала в «Зените», а потом в российской сборной», — приводит слова Адвоката «Чемпионат».

75-летний специалист был главным тренером «Зенита» с 2006 по 2009 год. За это время он выиграл с клубом золотые медали РПЛ и Суперкубка России, а также завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В период с 2010 по 2012 год возглавлял сборную России.