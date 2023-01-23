Агент высказался о будущем Мойзеса в ЦСКА

Агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы защитника московского ЦСКА Мойзеса, прокомментировал будущее своего клиента.

«Мойзес легко адаптировался в России. Он хочет остаться в ЦСКА, но это случится, только если клуб активирует опцию выкупа по окончании аренды», - цитирует представителя футболиста Metaratings.ru.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги бразильский защитник провел 13 поединков, в которых записал на свой счет одну голевую передачу. Контракт игрока принадлежит «Интернасьоналу». Арендный договор Мойзеса с «армейским» клубом рассчитан до середины нынешнего года.