Агент назвал игроков «Зенита», которыми интересуются в Европе

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы бразильских легионеров «Зенита» Клаудиньо и Малкома, высказался насчет будущего своих клиентов.

«Малкому и Клаудиньо все нравится в «Зените». Они счастливы в Петербурге. Был к игрокам интерес в это трансферное окно? К обоим футболистам есть интерес от европейских клубов», - передает слова агента Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Малком провел 17 поединков, в которых отметился 12 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

В свою очередь Клаудиньо забил три гола и сделал пять ассистов в 14 встречах.