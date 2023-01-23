Рамирес: «Если «Краснодар» выиграет чемпионат, я завершу карьеру»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал о том, что готов сделать в случае победы «быков» в чемпионате России.

По словам 28-летнего эквадорца, если «Краснодар» станет чемпионом, то он завершит свою игровую карьеру.

«Если «Краснодар» выиграет чемпионат, я вообще закончу с футболом! Завершу карьеру, так и напишите! Ну, и, может быть, сделаю небольшую татуировку в честь этого», — приводит слова Рамиреса «Спорт-Экспресс».

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» «быки» отстают на 17 очков. Отметим, что южане ещё ни разу в истории не выигрывали чемпионат России.