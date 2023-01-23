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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рамирес: «Уровень судейства в чемпионате России хороший»

23 Января 2023 • 09:34 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес высказался об уровне судейства в чемпионате России.

Эквадорский футболист подчеркнул, что не хочет комментировать работу арбитров, поскольку, по его мнению, в последних неудачах команда должна винить сама себя, а не судей.

«На мой взгляд, уровень хороший. Ошибки — это нормально, их допускают все. Думаю, нам надо просто больше забивать и играть так, как мы умеем», — цитирует Рамиреса «Спорт-Экспресс».

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков. Отметим, что «быки» смогли выиграть лишь единожды в семи последних матчах чемпионата России.  

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар
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КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
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