Рамирес: «Уровень судейства в чемпионате России хороший»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес высказался об уровне судейства в чемпионате России.

Эквадорский футболист подчеркнул, что не хочет комментировать работу арбитров, поскольку, по его мнению, в последних неудачах команда должна винить сама себя, а не судей.

«На мой взгляд, уровень хороший. Ошибки — это нормально, их допускают все. Думаю, нам надо просто больше забивать и играть так, как мы умеем», — цитирует Рамиреса «Спорт-Экспресс».

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков. Отметим, что «быки» смогли выиграть лишь единожды в семи последних матчах чемпионата России.