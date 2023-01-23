Нигматуллин выбрал лучшего российского футбольного тренера

Бывший голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин рассказал, кого считает лучшим тренером в российском футболе.

«Лучший тренер в истории российского футбола - это тот, кто выиграл больше всех чемпионских титулов. Получается, Олег Романцев. Следом назову Юрия Сёмина», - цитирует Нигматуллина издание «Чемпионат».

Напомним, что Романцев восемь раз со «Спартаком» становился чемпионом России и трижды обладателем кубка страны. В Европе под руководством Олега Ивановича московский коллектив по разу доходил до полуфинальной стадии Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.