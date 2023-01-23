Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис назвал лучшего российского тренера в истории

23 Января 2023 • 08:51 Комментировать

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Андрей Канчельскис рассказал, кого считает лучшим российским тренером в истории.

«Романцев - лучший тренер в истории российского футбола. Олег Иванович - номер один. Очень много сделал для нашего футбола», - приводит слова Канчельскиса издание «Чемпионат».

Романцев известен по работе в московском «Спартаке». Специалист тренировал «красно-белых» с1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003. Под руководством Олега Ивановича «народная команда» восемь раз становилась чемпионом России и трижды праздновала победу в Кубке страны.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Олег Романцев Андрей Канчельскис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Января
09:34 · Россия. Премьер-лига
Рамирес: «Уровень судейства в чемпионате России хороший»
08:58 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин выбрал лучшего российского футбольного тренера
08:51 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис назвал лучшего российского тренера в истории
08:32 · Россия. Премьер-лига
Карпин объяснил, почему не видит Смолова в сборной России
07:32 · Россия. Премьер-лига
Чепчугов высказался о голкипере «Зенита» Кержакове
07:22 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов дал совет «Зениту» по Мантуану
07:17 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Бальде поможет «Спартаку» во второй части сезона»
07:12 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов рассказал, в чём нужно прибавить Караваеву
07:05 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов: «Иногда кажется, что Кузяев родился в Бразилии»
00:31 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «Сборы «Спартака» проходят легко»
22 Января
23:49 · Россия. Премьер-лига
Известны соперники «Крыльев Советов» на втором межсезонном сборе
23:30 · Россия. Премьер-лига
Тарханов порассуждал о будущем Абаскаля
23:19 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Кержаков как вратарь в полном порядке»
22:04 · Россия. Премьер-лига
Гусев назвал лучшего тренера в истории российского футбола
21:08 · Россия. Премьер-лига
Юран назвал главный минус современных футболистов
Все новости
Рекомендуем