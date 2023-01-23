Канчельскис назвал лучшего российского тренера в истории

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Андрей Канчельскис рассказал, кого считает лучшим российским тренером в истории.

«Романцев - лучший тренер в истории российского футбола. Олег Иванович - номер один. Очень много сделал для нашего футбола», - приводит слова Канчельскиса издание «Чемпионат».

Романцев известен по работе в московском «Спартаке». Специалист тренировал «красно-белых» с1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003. Под руководством Олега Ивановича «народная команда» восемь раз становилась чемпионом России и трижды праздновала победу в Кубке страны.