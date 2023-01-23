Карпин объяснил, почему не видит Смолова в сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин заявил, что собирается делать ставку на молодых футболистов. Специалист не видит смысла вызывать в национальную команду нападающего московского «Динамо» Фёдора Смолова.

«Смолов? Для чего его вызывать? Знакомиться? Или для того, чтобы он забил два гола Таджикистану? Надо делать ставку на тех ребят, которые в будущем смогут помочь сборной», - передает слова тренера «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России отстранена от международных соревнований совместным решением ФИФА и УЕФА. В связи с этим национальная команда может играть только товарищеские матчи.