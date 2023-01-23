Каким будет новый «Спартак»: Что показал первый матч на сборах

В воскресенье «Спартак» провёл первый матч на сборах. Москвичи довольно легко переиграли АГМК из Узбекистана со счётом 3:1. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится мыслями о выступлении «красно-белых».

В воскресенье «Спартак» провёл первый в 2023 году матч, в котором соперником стал АГМК. Гильермо Абаскаль выпустил смешанный состав, так что точно нет смысла пытаться делать какие-то далеко идущие планы. Место в рамке занял номинально третий голкипер 19-летний Михаил Волков, также с первых минут появились молодые Иван Пяткин и Даниил Зорин. Безусловно, были и такие основные игроки, как Георгий Джикия, Даниил Хлусевич, Роман Зобнин.

Пожалуй, пару слов стоит сказать о молодых. Волков произвёл неплохое впечатление. В первом тайме он совершил очень удачный сейв, когда дважды в одном эпизоде отразил удары с близкого расстояния. Кроме того, партнёры активно пользовались его умением играть ногами. За Волковым имеет смысл понаблюдать как раз в перспективе второй части сезона, если вспомнить, что Александр Селихов получил длительную дисквалификацию на Кубок России. Именно этот молодой голкипер будет сменщиком Александра Максименко в ближайших матчах второго внутреннего турнира.

Вновь понравился Зорин, который ещё по ходу первой части стал немного получать времени. Кажется, Абаскаль рассчитывает на этого атакующего хавбека, а тот всячески старается оправдать доверие. Гол в исполнении Зорина в первом тайме получился классным – первым касанием принял, а вторым хладнокровно пробил в дальний угол.

Также хочется отдельно отметить обоих легионеров «Спартака», которые вышли с первых минут. О Шамаре Николсоне ходят разговоры, что он хочет больше играть и по этой причине рассматривает вариант с уходом. Сложно сказать, насколько это всё правда, но вот желание на поле он демонстрирует. В первом тайме он сделал голевую и предголевую передачи и вообще был активен. Также хорошую активность показал Кейта Бальде. Сенегалец, похоже, соскучился по футболу – он эмоционально отреагировал на гол Зорина, а потом забил и отпраздновал этот мяч парой заготовок, специально предназначенных для этого случая. Это мелочи, но они доказывают желание.

Во втором тайме «Спартак», в отличие от соперника, сменил весь состав и должен был получить преимущество в физическом состоянии. Однако после перерыва «красно-белые» выглядели менее интересно. То есть «Спартак» быстро забил третий гол, но дальше будто действовал по результату. Едва ли Абаскаль мог дать именно такую установку игрокам, иначе не было смысла менять всех футболистов. Соболев и Зиньковский были активны, но явно не стремились всеми силами увеличить преимущество.

Пожалуй, разницу между первым и вторым таймом лучше всего показал телеграм-канал «Спартака», где выбирался лучший футболист матча. На это звание претендовали четыре игрока из первого тайма (Николсон, Хлусевич, Зорин и Бальде) и лишь двое (Зиньковский и Соболев) из второго. При этом сенегалец с первых минут довольно серьёзно улетел вперёд в голосовании.

Минусом этого матча можно назвать травму Мелёшина, которую он получил по ходу второго тайма. Хочется верить, что молодой форвард быстро вернётся в строй. В атаке-то как раз у «красно-белых» в том же Кубке России будут большие проблемы из-за дисквалификаций Соболева и Николсона. У Мелёшина будет шанс показать себя в связке с Бальде.

Роман Андреев