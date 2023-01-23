Чепчугов высказался о голкипере «Зенита» Кержакове

Известный российский вратарь Сергей Чепчугов поделился мнением о голкипере петербургского «Зенита» Михаиле Кержакове.

«Сколько он еще сможет выступать на таком уровне? Чем больше, тем лучше. Хочется, чтобы Кержаков украшал наш чемпионат своим присутствием! Удачи Михаилу!» - передает слова Сергея издание «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 Кержаков принял участие в 16 поединках во всех турнирах, в которых пропустил семь мячей. В десяти играх он сохранил свои владения в неприкосновенности.

По итогам 17 туров Премьер-лиги «Зенит» набрал 42 балла и располагается на первом месте в турнирной таблице.