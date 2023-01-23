Стрепетов дал совет «Зениту» по Мантуану

Ветеран петербургского «Зенита» Алексей Стрепетов высказался насчет будущего в команде бразильского полузащитника Густаво Мантуана.

«Я бы с Мантуаном продлил контракт. Это молодой футболист, который хочет играть. В «Зените» он будет развиваться - это быстрый, скоростной футболист, с высокой нацеленностью на ворота», - цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

В первой половине сезона 21-летний южноамериканец сыграл 12 поединков в РПЛ, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

По итогам 17 туров чемпионата России «Зенит» с 42 баллами лидирует в турнирной таблице.