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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стрепетов дал совет «Зениту» по Мантуану

23 Января 2023 • 07:22 Комментировать

Ветеран петербургского «Зенита» Алексей Стрепетов высказался насчет будущего в команде бразильского полузащитника Густаво Мантуана.

«Я бы с Мантуаном продлил контракт. Это молодой футболист, который хочет играть. В «Зените» он будет развиваться - это быстрый, скоростной футболист, с высокой нацеленностью на ворота», - цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

В первой половине сезона 21-летний южноамериканец сыграл 12 поединков в РПЛ, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

По итогам 17 туров чемпионата России «Зенит» с 42 баллами лидирует в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Стрепетов Густаво Мантуан
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