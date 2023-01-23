Радимов: «Бальде поможет «Спартаку» во второй части сезона»

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о перспективах нападающего Кейта Бальде в московском «Спартаке».

«Бальде поможет «Спартаку» во второй части сезона. Класс хороший. Забитый гол в первом матче ещё больше добавит уверенности. Когда происходят голы на фоне нагрузок - это плюс», - передает слова Радимова «Матч ТВ».

Бальде отметился забитым мячом во встрече против узбекского АГМК (3:1).

На зимний перерыв в чемпионате России «красно-белые» ушли на втором месте в турнирной таблице. Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.