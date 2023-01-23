Стрепетов: «Иногда кажется, что Кузяев родился в Бразилии»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Алексей Стрепетов высказался об игре полузащитника Далера Кузяева за «сине-бело-голубых».

«Далер стал лидером команды, вписался в бразильскую игру, иногда кажется, словно и сам родился в Бразилии. Он универсальный игрок, может закрыть ряд позиций, начиная с обороны и заканчивая атакой», - приводит слова эксперта издание «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 30-летний полузащитник принял участие в 13 поединках, в которых отметился пятью забитыми мячами (два – с пенальти) и тремя результативными передачами.