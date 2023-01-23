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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: «Сочи» - более хороший вариант для Черышева, чем «Венеция» эксклюзив

23 Января 2023 • 01:21 Комментировать

Бывший футболист сочинской «Жемчужины» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым оценил возможный переход Дениса Черышева в «Сочи».

«Конечно, Денис помог бы. Единственное, у Черышева есть проблемы с травмами. Но такой игрок в нашем чемпионате, конечно, был бы усилением. Но я так понимаю, что Денис пока не хочет. Были же разговоры, что «Зенит» его хотел подписать. Не знаю, какие условия предложит ему «Сочи». Все может быть, посмотрим.

У каждого футболиста есть свои моменты. Очень важно, как Черышев в случае перехода впишется в наш чемпионат. Ему нужно время для адаптации, потому что он захочет быть лидером команды. Нужно забить в нужный момент, заслужить место в основе. Бывает, что команда не подходит игроку. Мне кажется, что если бы он и переходил в РПЛ, то перешёл бы в «Зенит». Но «Сочи» способен дать ему нужные условия. Возможно, сам Курбан Бердыев заинтересован в этом трансфере. По крайней мере, «Сочи» - более хороший вариант, чем «Венеция», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Максим Деменко Венеция Сочи
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