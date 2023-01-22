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Кафанов назвал российского голкипера, который готов к переезду в Европу

22 Января 2023 • 19:57 Комментировать
Краснодар
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Бунёдкор
24.01 16:30

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов назвал российского голкипера, который уже готов переехать в один из топ-чемпионатов Европы. Это голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.

«Выбор большой, хороших вратарей в России много. Но если говорить о клубах топ-5 ведущих чемпионатов, то это Матвей Сафонов. Он уже к этому готов», - цитирует Кафанова «РБ Спорт».

Стоимость Сафонова, по версии портала Transfermarkt, составляет 15 млн евро. В текущем сезоне он провёл за «Краснодар» 19 встреч во всех турнирах, в которых пропустил 31 гол. В шести матчах он сохранил свои ворота сухими.

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Евро-Футбол.Ру,
Виталий Кафанов Матвей Сафонов
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