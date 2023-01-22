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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Факел» отказался от Дзюбы – известна причина эксклюзив

22 Января 2023 • 19:54 Комментировать (1)

Артём Дзюба никак не может найти себе новый клуб. Нападающий явно хотел бы снова выступать в России, но клубы Премьер-лиги один за одним отказываются от 34-летнего футболиста по разным причинам.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», вариант с подписанием Артёма Дзюбы рассматривал «Факел». Тем не менее, воронежцы отказались от этого шага – зарплата футболиста оказалась не подъёмной для «огнеопасных».

После первой части чемпионата России «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице, то есть находится в зоне стыковых игр.

Напомним, что Артём Дзюбы числится в списке свободных агентов с начала ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Артём Дзюба Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
22 Января 2023 в 20:00
ай.. а кампот?!.. А-ха-ха-ха! )))
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