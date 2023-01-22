Артём Дзюба никак не может найти себе новый клуб. Нападающий явно хотел бы снова выступать в России, но клубы Премьер-лиги один за одним отказываются от 34-летнего футболиста по разным причинам.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», вариант с подписанием Артёма Дзюбы рассматривал «Факел». Тем не менее, воронежцы отказались от этого шага – зарплата футболиста оказалась не подъёмной для «огнеопасных».

После первой части чемпионата России «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице, то есть находится в зоне стыковых игр.

Напомним, что Артём Дзюбы числится в списке свободных агентов с начала ноября.