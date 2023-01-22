​Директор «Бешикташа»: «История с Бариновым закончена»

Полузащитник Дмитрий Баринов точно не перейдёт из «Локомотива» в «Бешикташ» в зимнее трансферное окно. Об этом заявил Сейчун Казанчи, который занимает должность генерального директора турецкого клуба.

«Мы сделали официальное предложение, но получили отказ от «Локомотива». На этом история закончена», - высказался Казанчи, чьи слова приводит «РИА Новости».

Ранее уже сообщалось, что предложение «Бешикташа» по трансферу Дмитрия Баринова не устроило «Локомотив» по сумме.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 26-летнего Дмитрия Баринова, капитана «Локомотива», в 9 миллионов евро.