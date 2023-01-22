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Президент «Бешикташа» заявил, что клубу не нужен Баринов

22 Января 2023 • 18:38 Комментировать

Президент стамбульского «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби заявил порталу «Спорт-Экспресс», что «орлам» не интересен опорник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов и клуб ищет игрока на его позицию в Турции. Более того, функционер добавил, что турецкий клуб никогда Бариновым не интересовался.

«Мы не заинтересованы в нём и я уже говорил, что мы никогда не были в нём заинтересованы, так как ищем футболиста в Турции, здесь много хороших игроков», - сказал Чеби.

Ранее многие СМИ сообщали о попытках «Бешикташа» подписать Баринова, однако, по информации прессы, «Локо» все предложения отвергал, ссылаясь на слишком маленькую предложенную за игрока сумму.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Ахмет Нур Чеби Дмитрий Баринов Трансферы футбола - зима 2023
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