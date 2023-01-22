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«Спартак» выиграл первый матч зимы, вместо «Левски» одолев АГМК Мирджалола Касымова

22 Января 2023 • 18:14 Комментировать (2)
Спартак Москва
3:1
АГМК
окончен

В товарищеском матче в ОАЭ сошлись московский «Спартак» и АГМК.

Протокол игры  
Спартак Москва3:1АГМК
(1:0) Зорин Даниил22'  
  28' (1:1)
(2:1) Бальде Диао Кейта45'  
(3:1) Соболев Александр59'  
Волков МаксимКлассен ЛеонДжикия ГеоргийМаслов ПавелХлусевич ДаниилИгнатов Михаил АлександровичЗобнин РоманПяткин ИванЗорин ДаниилБальде Диао КейтаНиколсон Шамар
Запасные: Соболев АлександрПруцев ДанилМелёшин ПавелРыбус МацейВеденеев МаксимШитов ВладиславЗиньковский АнтонИванников ДмитрийМаксименко АртёмЛитвинов РусланДенисов ДаниилЧернов Никита
Эргашев БобурбекКомилов АкрамжонЯздани СиавашИсмаилов АнзурРахманов СардорБегимов ЭлдорбекАбдуллаев Абдулла IIКасымов МиржамолГиясов ХуршидХасанов МухаммаданасБоаке Мартин
Запасные: Филипосян АртёмАхмадалиев ДилшодТошматов МурадДжалилов АлишерДенисов ВиталийСпатару ДануРахимов ВалиджонСулейманов МиргиязТурсунов СанжарГадоев Шохрух
22 января.

 

Первый товарищеский матч на зимних сборах московский «Спартак» провёл против узбекского АГМК, выступающего под руководством Мирджалола Касымова. Изначальный соперник - софийский «Левски» отказался играть против «красно-белых». Но сейчас матчи с иностранными командами можно воспринимать как настоящее событие, поэтому интересно было последить за «красно-белыми» и в матче против узбекского клуба АГМК.

«Красно-белые» прибыли в ОАЭ без Куинси Промеса (индивидуально тренируется в Москве), Николая Рассказова (уходит в «Крылья») и Михи Мевли (контракт расторгнут). А стартовый состав выглядел очень даже интересно: Джикия, Хлусевич, Маслов, Классен, Игнатов, Зобнин, Зорин, Николсон и Кейта. Из особо экспериментальной молодёжи были только голкипер Волков и полузащитник Пяткин.

«Спартак» начал с активных атак, очень много рывков совершил Кейта, частенько оказывавшийся в хороших позициях, отлично помогал ему Николсон. Но первый супермомент создал как раз АГМК: прострел Бегимова вызвал настоящую панику в штрафной «красно-белых», трижды из вратарской соперник расстреливал Волкова, однако дважды спас голкипер и один раз – перекладина. «Спартак» долго думал ответ, зато забил в первой же толковой атаке.

Шамар Николсон танком прошёл по правому краю и покатил мяч на угол вратарской, где лучше всех разобрался Зорин, пробивший в дальний угол – 1:0. Правда, лидировали москвичи в счёте всего три минуты: Гиёсов издали пробил в Джикию, на отскоке лучше всех сориентировался итальянец Боаке, переигравший Волкова – 1:1. Но первый тайм всё-таки остался за «Спартаком», на излёте 45-минутки Бальде Кейта чётким кивком головы замкнул кросс Хлусевича с правого края – 2:1.

На вторую половину встречи «Спартак» полностью изменил состав: играли Максименко, Чернов, Веденеев, Рыбус, Денисов, Литвинов, Иванников, Пруцев, Зиньковский, Соболев, Мелёшин. Первым из нового сочетания мог отличиться Руслан Литвинов, но плотно приложившись с 20 метров послал мяч чуть выше цели. Далее за дело взялся Александр Соболев, как раз он и закрыл вопрос о победителе матча.

Сначала Соболев ловко принял мяч и пробил с разворота – парировал Эргашев, но уже через пару минут Александр замкнул классный кросс Зиньковского, отправив мяч в левый угол ворот – 3:1. Защитник АГМК Филипосян ещё с разгромом хотел помочь «Спартаку», срезав мяч в собственные ворота после навеса Денисова, но Эргашев среагировал. Уверенно победил «Спартак» в первом контрольном матче межсезонья (3:1), пусть и с заменой соперника на более слабого.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва АГМК
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Комментарии (2)
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ингерман
22 Января 2023 в 18:20
ай правельно.. и мух отгоняйте.. А-ха-ха-ха! )))
wild cat
22 Января 2023 в 18:27
дык вот бро..мухаф ис свинарника выгнать нивазможна..)) тама ихний дом..ане жы в навози жывут вмести с хрюндилями..))
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