«Спартак» выиграл первый матч зимы, вместо «Левски» одолев АГМК Мирджалола Касымова

В товарищеском матче в ОАЭ сошлись московский «Спартак» и АГМК.

Первый товарищеский матч на зимних сборах московский «Спартак» провёл против узбекского АГМК, выступающего под руководством Мирджалола Касымова. Изначальный соперник - софийский «Левски» отказался играть против «красно-белых». Но сейчас матчи с иностранными командами можно воспринимать как настоящее событие, поэтому интересно было последить за «красно-белыми» и в матче против узбекского клуба АГМК.

«Красно-белые» прибыли в ОАЭ без Куинси Промеса (индивидуально тренируется в Москве), Николая Рассказова (уходит в «Крылья») и Михи Мевли (контракт расторгнут). А стартовый состав выглядел очень даже интересно: Джикия, Хлусевич, Маслов, Классен, Игнатов, Зобнин, Зорин, Николсон и Кейта. Из особо экспериментальной молодёжи были только голкипер Волков и полузащитник Пяткин.

«Спартак» начал с активных атак, очень много рывков совершил Кейта, частенько оказывавшийся в хороших позициях, отлично помогал ему Николсон. Но первый супермомент создал как раз АГМК: прострел Бегимова вызвал настоящую панику в штрафной «красно-белых», трижды из вратарской соперник расстреливал Волкова, однако дважды спас голкипер и один раз – перекладина. «Спартак» долго думал ответ, зато забил в первой же толковой атаке.

Шамар Николсон танком прошёл по правому краю и покатил мяч на угол вратарской, где лучше всех разобрался Зорин, пробивший в дальний угол – 1:0. Правда, лидировали москвичи в счёте всего три минуты: Гиёсов издали пробил в Джикию, на отскоке лучше всех сориентировался итальянец Боаке, переигравший Волкова – 1:1. Но первый тайм всё-таки остался за «Спартаком», на излёте 45-минутки Бальде Кейта чётким кивком головы замкнул кросс Хлусевича с правого края – 2:1.

На вторую половину встречи «Спартак» полностью изменил состав: играли Максименко, Чернов, Веденеев, Рыбус, Денисов, Литвинов, Иванников, Пруцев, Зиньковский, Соболев, Мелёшин. Первым из нового сочетания мог отличиться Руслан Литвинов, но плотно приложившись с 20 метров послал мяч чуть выше цели. Далее за дело взялся Александр Соболев, как раз он и закрыл вопрос о победителе матча.

Сначала Соболев ловко принял мяч и пробил с разворота – парировал Эргашев, но уже через пару минут Александр замкнул классный кросс Зиньковского, отправив мяч в левый угол ворот – 3:1. Защитник АГМК Филипосян ещё с разгромом хотел помочь «Спартаку», срезав мяч в собственные ворота после навеса Денисова, но Эргашев среагировал. Уверенно победил «Спартак» в первом контрольном матче межсезонья (3:1), пусть и с заменой соперника на более слабого.