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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Бешикташ» может отказаться от Баринова

22 Января 2023 • 17:51 Комментировать

Турецкий «Бешикташ» может отказаться от идеи с подписанием Дмитрия Баринова в среднюю линию. Как стало известно «РБ Спорт», стамбульские «орлы» сейчас ведут переговоры с другим игроком на эту позицию, и вероятность осуществления сделки высока.

Ранее стало известно о том, что «Бешикташ» направлял в «Локомотив» предложение по трансферу Дмитрия Баринова. Тем не менее, условия этого предложения московский клуб не устроили.

Дмитрий Баринов – капитан «Локомотива», воспитанником которого он является. За первую команду «железнодорожников» 26-летний игрок провёл 169 матчей и забил семь голов. Эксперты портала transfermarkt оценивают Баринова в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Дмитрий Баринов Трансферы футбола - зима 2023
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