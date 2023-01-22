​Камано и Миранчук принесли «Локомотиву» победу над «Родиной»

В рамках подготовки ко второй части сезона «Локомотив» в воскресенье проводил товарищеский матч против московской «Родины». Команда Михаила Галактионова отпраздновала победу со счётом 2:1. Оба гола «железнодорожники» забили ещё до наступления перерыва – отличились Франсуа Камано и Антон Миранчук. За «Родину» во втором тайме забил Руслан Куль.

Отметим, что «Локомотив» после первой части чемпионата России занимает 14-е место в турнирной таблице, то есть находится в зоне переходных игр. Сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале весны. До этого, в феврале, пройдут кубковые матчи.