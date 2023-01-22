​Камано и Миранчук принесли «Локомотиву» победу над «Родиной»

В рамках подготовки ко второй части сезона «Локомотив» в воскресенье проводил товарищеский матч против московской «Родины». Команда Михаила Галактионова отпраздновала победу со счётом 2:1. Оба гола «железнодорожники» забили ещё до наступления перерыва – отличились Франсуа Камано и Антон Миранчук. За «Родину» во втором тайме забил Руслан Куль.
Отметим, что «Локомотив» после первой части чемпионата России занимает 14-е место в турнирной таблице, то есть находится в зоне переходных игр. Сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале весны. До этого, в феврале, пройдут кубковые матчи.
Протокол игры
|(1:0) Камано Франсуа17'
|(2:0) Миранчук Антон30'
|64'Куль Руслан (2:1)
Лантратов Илья•Живоглядов Дмитрий•Кузьмичёв Иван•Погостнов Егор•Тикнизян Наир•Баринов Дмитрий•Миранчук Антон•Щетинин Михаил•Куликов Даниил•Игнатьев Иван•Камано Франсуа
Баринов Даниил•Аликин Павел•Байтуков Руслан•Шадринцев Дмитрий•Воропаев Артём•Фищенко Руслан•Султонов Мухаммад•Ната Уэсли•Дмитриев Олег•Гордюшенко Астемир•Калмыков Амур
22 января.
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