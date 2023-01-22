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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Камано и Миранчук принесли «Локомотиву» победу над «Родиной»

22 Января 2023 • 17:36 Комментировать
Локомотив Москва
2:1
Родина Москва
окончен

В рамках подготовки ко второй части сезона «Локомотив» в воскресенье проводил товарищеский матч против московской «Родины». Команда Михаила Галактионова отпраздновала победу со счётом 2:1. Оба гола «железнодорожники» забили ещё до наступления перерыва – отличились Франсуа Камано и Антон Миранчук. За «Родину» во втором тайме забил Руслан Куль.

Отметим, что «Локомотив» после первой части чемпионата России занимает 14-е место в турнирной таблице, то есть находится в зоне переходных игр. Сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале весны. До этого, в феврале, пройдут кубковые матчи. 

Протокол игры  
Локомотив Москва2:1Родина Москва
(1:0) Камано Франсуа17'  
(2:0) Миранчук Антон30'  
  64'Куль Руслан (2:1)
Лантратов ИльяЖивоглядов ДмитрийКузьмичёв ИванПогостнов ЕгорТикнизян НаирБаринов ДмитрийМиранчук АнтонЩетинин МихаилКуликов ДаниилИгнатьев ИванКамано Франсуа
Запасные: Глушенков МаксимМампасси МаркИзидор ВильсонРаконьяц МаркоМарадишвили КонстантинРаков ВадимМагкеев СтаниславХудяков ДаниилМитай МариоКарпукас Артём
Баринов ДаниилАликин ПавелБайтуков РусланШадринцев ДмитрийВоропаев АртёмФищенко РусланСултонов МухаммадНата УэслиДмитриев ОлегГордюшенко АстемирКалмыков Амур
Запасные: Юдинцев ГеоргийКлещенко АлександрКолесниченко КириллДмитриев Сергей IIГолдобин НикитаАйдаров СергейКуль РусланМальцев МихаилРыков ВладимирАндреев ИгорьТимошенко Иван
22 января.

 

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Локомотив Москва Родина Москва
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