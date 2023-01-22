​Глава «Газпрома» Миллер посетил тренировку «Зенита» в Катаре

В настоящий момент «Зенит» готовится ко второй части сезона на сборе в Катаре. Тренировку «сине-бело-голубых» посетил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Об этом рассказывается на сайте «Матч ТВ».

Отмечается, что Алексей Миллер поздоровался со всеми футболистами и сотрудниками «Зенита», а также провёл беседу с главным тренером команды Сергеем Семаком. Кроме того, глава «Газпрома» понаблюдал за двусторонней игрой.

После первой части чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице. Ближайшего преследователя в лице «Спартака» команда Сергея Семака опережает на шесть зачётных баллов.