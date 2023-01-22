Сенников назвал двух лучших иностранных тренеров в истории РПЛ

Экс-игрок национальной сборной России и казанского «Рубина» Дмитрий Сенников рассказал, кого считает лучшими тренерами в истории Российской премьер-лиги.

«Что касается лучшего иностранного тренера в истории РПЛ, назову двух специалистов, работавших в «Зените» — Дик Адвокат, который вместе с командой выиграл Кубок УЕФА, и Лучано Спаллетти», — цитирует речь Сенникова «Чемпионат».

Напомним, что Адвокат являлся наставником сборной России с 2010 по 2012 год, а до этого тренировал петербургский «Зенит» с 2006 по 2009 год.

Лучано Спаллетти, в свою очередь, стоял у руля питерского клуба с 2009 по 2014 год.