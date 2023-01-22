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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников назвал двух лучших иностранных тренеров в истории РПЛ

22 Января 2023 • 16:53 Комментировать

Экс-игрок национальной сборной России и казанского «Рубина» Дмитрий Сенников рассказал, кого считает лучшими тренерами в истории Российской премьер-лиги.

«Что касается лучшего иностранного тренера в истории РПЛ, назову двух специалистов, работавших в «Зените» — Дик Адвокат, который вместе с командой выиграл Кубок УЕФА, и Лучано Спаллетти», — цитирует речь Сенникова «Чемпионат».

Напомним, что Адвокат являлся наставником сборной России с 2010 по 2012 год, а до этого тренировал петербургский «Зенит» с 2006 по 2009 год.

Лучано Спаллетти, в свою очередь, стоял у руля питерского клуба с 2009 по 2014 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Лучано Спаллетти Дик Адвокат Дмитрий Сенников
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