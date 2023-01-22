Каряка считает Романцева лучшим тренером в истории российского футбола

Экс-игрок сборной России и португальской «Бенфики» Андрей Каряка считает, что бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев является лучшим тренером в истории российского футбола.

«Лучшим тренером в истории российского футбола назову Олега Романцева. Могу ещё вспомнить Газзаева и Сёмина. Точно есть ещё кого вспоминать в российском футболе», — признался Каряка в интервью «Чемпионату».

Напомним, что Романцев является восьмикратным чемпионом России в качестве главного тренера московского «Спартака». Наставник также сумел выйти с «красно-белыми» в полуфинал Кубка европейских чемпионов.