Дуглас Сантос: «Хочу вновь стать лучшим игроком РПЛ на своей позиции»

Бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос признался, что планирует стать лучшим футболистом РПЛ на своей позиции.

«Личная цель на конец сезона? Вновь стать лучшим игроком лиги на своей позиции. Мне очень важно в каждом матче доказывать, что в своём деле я лучший. А если говорить о командной цели, то она всем ясна: мы очень хотим стать чемпионами и получить вторую звезду на клубную эмблему», — передаёт слова Сантоса «Спорт-Экспресс».

Напоминаем, что после первой части сезона 2022/2023 «Зенит» является лидером Российской премьер-лиги.

«Сине-бело-голубые» занесли в свою копилку уже 42 очка, опережая идущий вторым московский «Спартак» на 6 баллов.