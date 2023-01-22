Дуглас Сантос: «Очень не хватает Лиги чемпионов, хочется, чтобы все эти вопросы как-то решились»

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос поведал о том, что бразильские игроки команды счастливы, защищая цвета клуба из Санкт-Петербурга, выразив благодарность болельщикам.

«Каждый из них счастлив в клубе. Мы все благодарны «Зениту» и его болельщикам за то, как нас принимают, как о нас заботятся. И мы стараемся отвечать тем же. Желание остаться в клубе велико. Конечно, очень не хватает Лиги чемпионов, потому что это самый статусный турнир. Очень хочется, чтобы как-то все эти вопросы решились», — приводит слова Сантоса «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 28-летний защитник сумел записать на свой счёт две результативные передачи в 17 играх первой части чемпионата России.