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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дуглас Сантос: «Очень не хватает Лиги чемпионов, хочется, чтобы все эти вопросы как-то решились»

22 Января 2023 • 16:05 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос поведал о том, что бразильские игроки команды счастливы, защищая цвета клуба из Санкт-Петербурга, выразив благодарность болельщикам.

«Каждый из них счастлив в клубе. Мы все благодарны «Зениту» и его болельщикам за то, как нас принимают, как о нас заботятся. И мы стараемся отвечать тем же. Желание остаться в клубе велико. Конечно, очень не хватает Лиги чемпионов, потому что это самый статусный турнир. Очень хочется, чтобы как-то все эти вопросы решились», — приводит слова Сантоса «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 28-летний защитник сумел записать на свой счёт две результативные передачи в 17 играх первой части чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дуглас Сантос
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