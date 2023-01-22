Пресс-служба «Сочи» опубликовала милое видео с полузащитником Ибрагимом Цаллаговым. Клуб помог 32-летнему футболисту узнать пол будущего ребёнка, устроив особенный челлендж. Выяснилось, что у Цаллагова и его супруги будет долгожданный сын. Это четвёртый ребёнок в семье игрока «Сочи» - он воспитывает трёх дочерей.

За «Сочи» Ибрагим Цаллагов выступает с лета 2019 года. С тех пор полузащитник провёл 103 официальных матча, в которых забил два гола.

После первой части чемпионата России «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице. В конце ноября команду возглавил Курбан Бердыев.