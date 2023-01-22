​«Спартак» объявил состав на первый матч в 2023 году

В воскресенье «Спартак» будет проводить первый товарищеский матч на сборах в ОАЭ. Соперником «красно-белых» будет клуб АГМК из Узбекистана. Рулевой московской команды Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Волков, Хлусевич, Маслов, Джикия, Классен, Пяткин, Зобнин, Зорин, Игнатов, Бальде, Николсон.

Матч между «Спартаком» и АГМК стартует в 16:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что после первой части чемпионата России «Спартак» занимает в турнирной таблице второе место.