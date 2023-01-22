Дуглас Сантос признал Малкома лучшим игроком прошедшего года в РПЛ

После того как опрос среди тренеров, игроков и руководителей клубов РПЛ признал Квинси Промеса лучшим игроком лиги в 2022 году, защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, кого лично он считает наиболее сильным футболистом чемпионата России в прошедшем году.

«Я бы назвал лучшим Малкома», — цитирует Дугласа «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в нынешней кампании РПЛ Малком принял участие в 17 матчах, забив 12 голов и записав на свой счёт 7 результативных передач.

Промес, в свою очередь, сыграл 16 матчей за московский «Спартак» в сезоне 2022/2023, в которых забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.