Йоканович — об итогах первого сбора: «Всё прошло по плану, теперь мы отправимся в Москву»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал итоги первого учебно-тренировочного сбора команды.

«Этот сбор прошел хорошо. Главное, что у нас нет травмированных. Все прошло по плану, теперь мы отправимся в Москву и после небольшого перерыва полетим на второй сбор», — приводит слова Йокановича официальный сайт «бело-голубых».

После 17 туров столичный клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 29 набранных очков. Напомним, в чемпионате продолжается зимняя пауза, возобновление турнира запланировано на начало марта.