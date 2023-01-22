​Названа причина отказа «Локомотива» от предложения «Шальке» по Изидору

Вильсон Изидор наверняка покинет «Локомотив» в зимнее трансферное окно вслед за Джирано Керком. Подписать 22-летнего форварда хотел «Шальке». Клуб Бундеслиги сделал предложение по аренде Изидора, но «железнодорожники» отказали. По данным телеграм-канала «Инсайды от Карпа», отказ московского клуба вызван тем, что в предложении речь шла об аренде без опции выкупа.

Отмечается, что «Локомотив» может отпустить Вильсона Изидора в аренду только с обязательством выкупа. В Москве хотят компенсировать затраты на подписание француза. Речь идёт о 6,5 миллиона евро и агентских.

«Шальке» на текущий момент занимает последнее место в таблице Бундеслиги.