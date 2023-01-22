Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павлюченко считает, что Романцев — лучший российский тренер

22 Января 2023 • 14:14 Комментировать

Экс-игрок «Спартака» Роман Павлюченко ответил на вопрос, кого из российских тренеров он считает лучшим.

«Конечно, для меня лучший российский тренер – Олег Иванович Романцев. Думаю, многие со мной согласятся. Для меня, в нашем российском чемпионате, конечно, он», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

Напомним, Павлюченко защищал цвета «Спартака» с 2002 по 2008 год, а Романцев возглавлял столичный клуб с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. За это время «красно-белые» девять раз становились чемпионами, четыре раза выигрывали национальный Кубок и шесть раз завоевали Кубок Содружества.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Павлюченко Олег Романцев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Января
14:40 · Кубок России
Дуглас Сантос заявил, что Промес спровоцировал драку в матче «Зенит» - «Спартак»
14:32 · Россия. Премьер-лига
​Названа причина отказа «Локомотива» от предложения «Шальке» по Изидору
14:14 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко считает, что Романцев — лучший российский тренер
13:37 · Россия. Премьер-лига
Йоканович — о ничьей с «Оренбургом»: «Я готов обменять победы во всех товарищеских матчах на три очка в первой официальной игре»
11:38 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт рассказал, покинет ли он «Динамо»
11:31 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев не сомневается, что Глушаков и Дзюба могут усилить любой клуб РПЛ
11:25 · Россия. Премьер-лига
Агент Изидора: «Шальке 04»? Не думаю, что аренда возможна»
10:55 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов — о России в Европе: «Если руководство всё хорошо проработает, то мы вернёмся к участию в европейских турнирах»
10:43 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой заявил, что «Зенит» хочет выиграть РПЛ и Фонбет Кубок России 1
10:24 · Россия. Премьер-лига
Салихова уверена, что летом за Абаскаля будут бороться европейские клубы 2
10:17 · Россия. Премьер-лига
Гоцук: «Вся команда, за исключением Сулейманова, помогает Яковлеву адаптироваться в «Пари НН» 1
10:14 · Россия. Премьер-лига
Бушманов — об игре Кофрие во Франции: «Непонятно, что мешало ему показывать такой уровень в «Спартаке»
10:09 · Россия. Премьер-лига
Бабурин: «Почти в каждой игре находились моменты, которые могли бы сложиться по другому»
10:04 · Россия. Премьер-лига
Бабурин: «Доволен тем, что сыграл много матчей в первой части сезона»
09:58 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает, что Захаряну нужно уезжать из РПЛ 1
Все новости
Рекомендуем