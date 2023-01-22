Павлюченко считает, что Романцев — лучший российский тренер

Экс-игрок «Спартака» Роман Павлюченко ответил на вопрос, кого из российских тренеров он считает лучшим.

«Конечно, для меня лучший российский тренер – Олег Иванович Романцев. Думаю, многие со мной согласятся. Для меня, в нашем российском чемпионате, конечно, он», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

Напомним, Павлюченко защищал цвета «Спартака» с 2002 по 2008 год, а Романцев возглавлял столичный клуб с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. За это время «красно-белые» девять раз становились чемпионами, четыре раза выигрывали национальный Кубок и шесть раз завоевали Кубок Содружества.