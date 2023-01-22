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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Йоканович — о ничьей с «Оренбургом»: «Я готов обменять победы во всех товарищеских матчах на три очка в первой официальной игре»

22 Января 2023 • 13:37 Комментировать

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче против «Оренбурга» (3:3).

«Обе команды играли при одинаковой температуре, так что это не может служить оправданием. Если спросите меня, то я готов обменять победы во всех товарищеских матчах на три очка в первой официальной игре», — приводит слова Йокановича официальный сайт «бело-голубых».

При этом специалист отметил, что команда всегда должна играть на победу и стараться вырабатывать психологию победителей.

После 17 туров «Динамо» занимает четвертую позицию в чемпионате России, набрав 29 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Оренбург Славиша Йоканович
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