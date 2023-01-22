Лаксальт рассказал, покинет ли он «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт ответил на вопрос, останется ли он в клубе.

«Всем ли я доволен в «Динамо»? У меня никаких проблем нет. Я нахожусь здесь, живу, играю, выполняю свою работу. Мне абсолютно комфортно в «Динамо», и я никуда не собираюсь уезжать», — приводит слова Лаксальта «Матч ТВ».

В текущем сезоне 29-летний футболист сыграл в 12 матчах с учетом всех турниров и получил четыре желтые карточки. Трудовой договор уругвайца с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Лаксальта составляет три миллиона евро.

«Бело-голубые» занимают четвертое место в РПЛ, набрав 29 очков за 17 туров.