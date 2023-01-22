Бояринцев не сомневается, что Глушаков и Дзюба могут усилить любой клуб РПЛ

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев поделился мнением о нынешнем уровне Артёма Дзюбы и Дениса Глушакова. Напомним, оба футболиста находятся без команды.

«Глушаков и Дзюба — два опытных и качественных футболиста. Они любой клуб Премьер‑лиги усилят, тут даже сомнений нет. Несмотря на возраст, они оба амбициозны, им есть, что доказывать», — заявил Бояринцев «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что в услугах игроков заинтересован «Пари НН», но в нижегородском клубе отказались комментировать данную информацию.

Последней командой Глушакова были «Химки», которые он покинул в начале этого года, а Дзюба является свободным агентом уже с ноября после расторжения контракта с «Адана Демирспор».