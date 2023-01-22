Билялетдинов — о России в Европе: «Если руководство всё хорошо проработает, то мы вернёмся к участию в европейских турнирах»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался об отказе некоторых европейских клубов проводить товарищеские матчи с командами из России.

По мнению эксперта, ситуация уже в скором времени может измениться, поэтому РФС сейчас необходимо думать о том, как вернуться в УЕФА.

«Главное — нашему руководству не прозевать. Если руководство всё хорошо проработает, то мы вернёмся к участию в европейских турнирах», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

Напомним, что весной прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах. Поэтому в настоящий момент коллективы из России имеют возможность проводить лишь товарищеские встречи.