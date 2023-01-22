Андрей Мостовой заявил, что «Зенит» хочет выиграть РПЛ и Фонбет Кубок России

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался о борьбе команды за золотые медали в РПЛ и Фонбет Кубке России.

«В первой части сезона мы были сильнее, поэтому и шесть очков разницы. Нормальный задел. Но, считаю, надо его увеличивать и закончить это дело хорошим результатом — победой. Другие варианты не рассматриваются», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Футболист отметил, что еще есть Фонбет Кубок России, который команда не может выиграть последние два года, в этом сезоне «Зениту» необходимо завоевать оба трофея.

В текущем сезоне на счету 25-летнего Мостового шесть голов и два ассиста в 23 матчах во всех турнирах.