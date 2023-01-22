Салихова уверена, что летом за Абаскаля будут бороться европейские клубы

Зарема Салихова, жена бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о будущем главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Следующая звездочка среди иностранных тренеров в РПЛ — наш рыжий Абаскаль. Уверена, что к лету за ним выстроится очередь из европейских клубов», — приводит слова Салиховой «Чемпионат».

Напомним, 33-летний испанец возглавил столичный клуб минувшим летом. После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 зачетных баллов.

Ранее Салихова заявила, что считает бывших тренеров «красно-белых» Унаи Эмери и Доменико Тедеско лучшими в истории РПЛ среди иностранцев.