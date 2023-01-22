Гоцук: «Вся команда, за исключением Сулейманова, помогает Яковлеву адаптироваться в «Пари НН»

Капитан «Пари НН» Кирилл Гоцук рассказал об адаптации новичка команды нападающего Владислава Яковлева.

«Вся команда, за исключением Тимура Сулейманова, помогает ему адаптироваться в коллективе (смеется). Каждое трансферное окно к Тимуру привозят конкурентов, а сейчас он более чем достойный. Поэтому Тимур пока не помогает адаптироваться», — приводит слова Гоцука «Матч ТВ».

20-летний Яковлев текущей зимой перебрался в «Пари НН» из ЦСКА на правах аренды. В сезоне-2022/23 форвард принял участие в 14 матчах за основную команду «армейцев» и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 17 туров «Пари НН» идет на 12-й строчке в РПЛ, набрав 19 очков.