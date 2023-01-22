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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бабурин: «Почти в каждой игре находились моменты, которые могли бы сложиться по другому»

22 Января 2023 • 10:09 Комментировать

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин высказался о невезении его команды в первой части сезона.

«Почти в каждой игре находились моменты, которые могли бы сложиться по‑другому. В течение первой части сезона нам часто не хватало совсем чуть‑чуть для нужного результата. Жаль, что в атаке у нас пока не получается создавать так много, как хотелось бы», — цитирует Бабурина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 29-летний голкипер сыграл в 12 матчах с учетом всех турниров и два раза смог сохранить свои ворота «сухими».

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе всего шесть набранных очков за 17 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Егор Бабурин
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