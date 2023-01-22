Бабурин: «Доволен тем, что сыграл много матчей в первой части сезона»

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин ответил на вопрос, как он оценивает свою игру в текущем сезоне РПЛ.

«Всем ли доволен? В первую очередь доволен тем, что сыграл много матчей. Жаль, что это не всегда подкреплялось «сухарями», но есть мотивация во второй части сезона. У меня не пропадает мотивация, если пропускаю», — заявил Бабурин «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 29-летний голкипер принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 21 мяч и два раза сыграл «на ноль». Напомним, права на Бабурина принадлежат «Ростову», а в «Торпедо» он находится в аренде.

После 17 туров «автозаводцы» занимают последнее место в РПЛ, набрав шесть очков.