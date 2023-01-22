Мостовой считает, что Захаряну нужно уезжать из РПЛ

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в Европу. Ранее сообщалось об интересе к 19-летнему игроку со стороны лондонского «Челси».

«У него очень хорошие футбольные качества. Не зря играет основным в «Динамо», в сборной становится одним из главных. Если уедет в Европу, то еще прибавит. У нас есть пример - Головин», - приводит слова эксперта Betonmobile.ru.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Захарян провел 16 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Трансферный ценник Захаряна – 15 миллионов евро.