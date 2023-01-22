Гоцук заявил, что в «Пари НН» Галактионов не запрещал «пихать» молодым

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук ответил на вопрос, является ли правдой тот факт, что экс-наставник команды Михаил Галактионов запрещал «пихать» молодым.

Напомним, Галактионов покинул нижегородский клуб и возглавил «Локомотив». Вместо него в «Пари НН» был назначен Артём Горлов.

«Михаил Михайлович не запрещал рявкнуть и напихать молодым, но просил делать это корректно и выражаться более мягко, воспитанно и цензурно. Сейчас Артём Сергеевич Горлов на эту тему нейтрален», — приводит слова Гоцука «Матч ТВ».

Игрок отметил, что у обоих тренеров есть одно общее качество — у них большая страсть к тактике, но Горлов больше общается с игроками на эту тему, чем Галактионов.

В текущем сезоне 30-летний Гоцук провел 14 матчей в РПЛ, забил один мяч и сделал один ассист.