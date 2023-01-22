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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Билялетдинов — о Керке: «Он нестабилен, две игры играет, а другие две — нет»

22 Января 2023 • 09:35 Комментировать
Антверпен
...
Стандард
Через -14 ч. -26 мин.

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал переход нападающего московской команды Джирано Керка в бельгийский «Антверпен» на правах аренды.

По мнению эксперта, нидерландский футболист никогда не отличался стабильностью, поэтому его уход трудно назвать большой потерей.

«Может быть, он сейчас на сборах смог бы набрать форму и показать более стабильный футбол. А так, две игры играет, а другие две — нет», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

В текущем сезоне 27-летний Керк провёл за «Локомотив» 23 матча, отметившись в них тремя голами одной результативной передачей.

После 17 туров РПЛ «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динияр Билялетдинов Антверпен Джирано Керк
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