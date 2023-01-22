Мостовой: «Хочется играть против топовых сборных»

Хавбек петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой поведал о том, что хотел бы играть против сильнейших национальных команд мира.

«Хочется играть против топовых сборных. Показать себя, проверить свои силы. Скажем, с хорватами и против Модрича мотивация другая. Но это не от нас зависит. Ждем решений», - приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, что Россия отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА. В ближайшие дня РФС и УЕФА обсудят возможное возвращение российских представителей в международные турниры.