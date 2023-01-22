Гравийон может стать одноклубником Баринова

Гваделупский и французский защитник «Реймса» Эндрю Гравийон может стать одноклубником российского полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова в турецком «Бешикташе». О потенциальном переходе 24-летнего спортсмена из Лиги 1 в Турецкую Суперлигу сообщает RMC Sport.

По информации источника, «Бешикташ» уже связался с представителями «Реймса» и выслал предложение о трансфере спортсмена суммой в четыре миллиона евро, включая бонусы.

«Реймс» в данный момент располагается на 11 месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

«Бешикташ» в настоящее время входит в пятёрку лучших команд чемпионата Турции.