Агент форварда московского «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа прокомментировал сетевому изданию «ЕвроФутбол.Ру» весть о том, что его клиент близок к переходу в другой клуб.

«Чтобы говорить об уходе Вильсона из «Локомотива» нужно, чтобы в клуб пришло предложение. Конечно, за Вильсоном многие команды следят, но я не знаю, делали ли «Шальке 04» и «Лорьян» предложение «Локомотиву». Мне об этом в клубе не говорили, давайте посмотрим, что будет дальше»,- заявил Лакруа.

Напомним, среди основных кандидатов на нападающего – французский «Лорьян», сражающийся за попадание в еврокубки и аутсайдер Бундеслиги – «Шальке 04».

В текущем сезоне 22-летний Изидор забил за «Локо» четыре мяча во всех турнирах и отдал столько же ассистов. По версии портала Transfermarkt, стоимость игрока – 5 млн евро.