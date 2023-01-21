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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Изидора заявил, что «Локомотив» пока не получал предложений по игроку эксклюзив

21 Января 2023 • 23:51 Комментировать
Локомотив Москва
...
Родина Москва
Через 14 ч. 49 мин.

Агент форварда московского «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа прокомментировал сетевому изданию «ЕвроФутбол.Ру» весть о том, что его клиент близок к переходу в другой клуб.

«Чтобы говорить об уходе Вильсона из «Локомотива» нужно, чтобы в клуб пришло предложение. Конечно, за Вильсоном многие команды следят, но я не знаю, делали ли «Шальке 04» и «Лорьян» предложение «Локомотиву». Мне об этом в клубе не говорили, давайте посмотрим, что будет дальше»,- заявил Лакруа.

Напомним, среди основных кандидатов на нападающего – французский «Лорьян», сражающийся за попадание в еврокубки и аутсайдер Бундеслиги – «Шальке 04».

В текущем сезоне 22-летний Изидор забил за «Локо» четыре мяча во всех турнирах и отдал столько же ассистов. По версии портала Transfermarkt, стоимость игрока – 5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Лорьян Шальке 04 Вильсон Изидор Эммануэль Лакруа Трансферы футбола - зима 2023
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