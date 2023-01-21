Валид Фаур, представляющий интересы защитника Денниса Хаджикадунича, прокомментировал корреспонденту портала «ЕвроФутбол.Ру» весть о возможном судебном иске от «Ростова».

Напомним, сегодня стало известно, что российский клуб не давал согласия на аренду в «Мальорку» молодого игрока, весть о переезде защитника в Испанию появилась несколько дней назад.

«Ростов» и суд? Это просто смешно, я прекрасно знаю правила ФИФА. Для нас никакой проблемы нет в том, чтобы уйти из клуба. Всё законно! Я говорил с федерацией футбола Швеции и правительством страны. И они запретили нам лететь в Россию.

Я, как агент Денниса, сказал клубу, что невозможно получить большое предложение. Я не волшебник, чтобы найти клуб, который согласен заплатить столько, сколько хочет «Ростов». Деннис великолепный защитник, но то, что просит клуб - нереально. Команды же прекрасно видят всю ситуацию и знают, что могут арендовать его.

Мы не можем оставаться в команде и ждать новую аренду. Из-за «Ростова» Деннису сложнее развиваться. Но самое главное, чтобы Деннис играл, сейчас у него есть хороший шанс показать себя», - сказал Фаур.