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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» не соглашался на аренду Хаджикадунича в «Мальорку», клуб может пойти в суд

21 Января 2023 • 22:40 Комментировать
Кадис
...
Мальорка
28.01 16:00

Ситуация с переходом молодого защитника Денниса Хаджикадунича из «Ростова» в «Мальорку» в рамках арендного соглашения оказалось не столь простой как показалось на первый взгляд.

Напомним, на неделе клуб из Испании в своих соцсетях объявил о переходе защитника из российского клуба. Но как позже стало известно порталу «РБ Спорт», менеджмент «жёлто-синих» не давал разрешения на переход игрока. Теперь очень вероятно, что донской клуб пойдёт в суд.

«До переезда в Испанию футболист прислал письмо в «Ростов» о намерении приостановить контракт с ростовским клубом. Контакты с футболистом на этом прекратились, а о согласовании аренды с «Мальоркой» в «Ростове» узнали из сообщения с официального сайта испанского клуба», - сообщает портал.

Теперь клуб изучает юридические тонкости ситуации и готовится судиться.

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Ростов Деннис Хаджикадунич
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КАДИС МАЛЬОРКА
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