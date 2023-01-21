«Ростов» не соглашался на аренду Хаджикадунича в «Мальорку», клуб может пойти в суд

Ситуация с переходом молодого защитника Денниса Хаджикадунича из «Ростова» в «Мальорку» в рамках арендного соглашения оказалось не столь простой как показалось на первый взгляд.

Напомним, на неделе клуб из Испании в своих соцсетях объявил о переходе защитника из российского клуба. Но как позже стало известно порталу «РБ Спорт», менеджмент «жёлто-синих» не давал разрешения на переход игрока. Теперь очень вероятно, что донской клуб пойдёт в суд.

«До переезда в Испанию футболист прислал письмо в «Ростов» о намерении приостановить контракт с ростовским клубом. Контакты с футболистом на этом прекратились, а о согласовании аренды с «Мальоркой» в «Ростове» узнали из сообщения с официального сайта испанского клуба», - сообщает портал.

Теперь клуб изучает юридические тонкости ситуации и готовится судиться.